Спустя два года после смерти Зиты у ее сестры-близнеца Гиты обнаружили рак

После смерти сиамского близнеца Зиты у ее сестры Гиты Резахановой врачи обнаружили страшное заболевание. Оказалось, что у нее начал развиваться рак, с которым она борется в течение нескольких лет.

Зиты не стало в октябре 2015 года, а рак толстой кишки у Гиты диагностировали через два года. Недавно врачи сделали ей очередную операцию. Гита признается, что очень устала от больниц, уколов и других сложностей, связанных с лечением рака. Однако она убеждает себя, что необходимо терпеть, ведь в итоге за преодоление испытаний можно получить вознаграждение.

Мама Гиты добавила, что ее дочери приходится бороться не только с онкологической болезнью, но и другими недугами. Так, у Гиты врачи выявили кисты на яичниках и камень в брюшной полости, а о раке Зумрият Резаханова дочери сказала с большим трудом. После выписки из клиники Гита собирается вернуться к занятиям иностранными языками, кроме того, она планирует начать преподавательскую деятельность.

Источник: www.eg.ru