 

Спустя два года после смерти Зиты у ее сестры-близнеца Гиты обнаружили рак

22.03.2021, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После смерти сиамского близнеца Зиты у ее сестры Гиты Резахановой врачи обнаружили страшное заболевание. Оказалось, что у нее начал развиваться рак, с которым она борется в течение нескольких лет.
Зиты не стало в октябре 2015 года, а рак толстой кишки у Гиты диагностировали через два года. Недавно врачи сделали ей очередную операцию. Гита признается, что очень устала от больниц, уколов и других сложностей, связанных с лечением рака. Однако она убеждает себя, что необходимо терпеть, ведь в итоге за преодоление испытаний можно получить вознаграждение.

Мама Гиты добавила, что ее дочери приходится бороться не только с онкологической болезнью, но и другими недугами. Так, у Гиты врачи выявили кисты на яичниках и камень в брюшной полости, а о раке Зумрият Резаханова дочери сказала с большим трудом. После выписки из клиники Гита собирается вернуться к занятиям иностранными языками, кроме того, она планирует начать преподавательскую деятельность.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Мнение: Что общего у Венички Ерофеева и Псевдо-Хармса?

28.11 / Чудом выжить в авиакатастрофе

14.12 / Губернатор Камчатки: Регион делает ставку на экологию и туризм

04.02 / Хакеры взломали пароль Пентагона – «Брянск-Север»

06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

19.12 / Мнение: Enjoykin — Котлетки с Пюрешкой

10.10 / Учёные выявили неожиданную пользу чернослива

21.10 / У ЕС будет свой «акт Магнитского»

17.07 / На руинах миропорядка

13.10 / «Я историю с ковидом так и называю — войной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска