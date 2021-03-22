 

Москва введёт квоты на проживание для приезжих из России

22.03.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламент Москвы принял законопроект о введении квот на проживание в городе-государстве для граждан Российской Федерации.

С учётом потребностей по обслуживанию москвичей в сфере бизнеса и услуг парламентарии предложили установить лимит в количестве 100 тысяч россиян в год.

Поддержали инициативу 40 депутатов, двое воздержались. Среди проголосовавших за квоты и президент Москвы Сергей Собянин.

– Несмотря на то, что Москва – одно из богатейших государств мира, однако мы не можем удовлетворять свои потребности, используя, скажем прямо, рабский труд россиян. Россия – дружественное для нас государство, и мы просто не имеем права лишить их рабочей силы, забрать оттуда лучших представителей интеллектуальных элит. Поэтому мы решили ввести квоты, оптимальные для актуальной ситуации. При необходимости можно их увеличить или сократить, ровно как и размеры Москвы, – прокомментировал инициативу Собянин.

Согласно закону, каждый россиянин, прибывший в Москву, обязан заполнить миграционную карту и посетить отделение миграционной службы. Там стать на миграционный учёт. Пребывать в Москве без продления регистрации можно будет не более 90 дней в году. За это время мигрант сможет подать заявление на квоту и получить её по итогам решения муниципальных властей. Для подачи документов необходимо сделать нотариально заверенный перевод документов с русского на московский язык.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Мнение: В Карабахе сменился министр обороны

21.01 / Рассекречены данные о новом флагмане Huawei Mate X2 с экраном на 8 дюймов

03.12 / Пригожин назвал «негодяем» Шнурова из-за конфликта с Бастой

31.07 / “Спутник, водка, токамак”

11.08 / На Марсе вновь образовался загадочный шлейф протяженностью в 1800 км

28.10 / Белорусских студентов, не присягнувших на верность действующему президенту, не допустят на занятия

09.11 / От Карелии до Башкирии: пять российских протестов, которые победили

08.12 / Мнение: Что происходит после прививки вакциной «Спутник V»…

30.12 / Ученые обнаружили связь между психическими расстройствами и низким уровнем витамина B12

17.08 / Мнение: Вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска