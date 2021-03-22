Москва введёт квоты на проживание для приезжих из России

Парламент Москвы принял законопроект о введении квот на проживание в городе-государстве для граждан Российской Федерации.

С учётом потребностей по обслуживанию москвичей в сфере бизнеса и услуг парламентарии предложили установить лимит в количестве 100 тысяч россиян в год.

Поддержали инициативу 40 депутатов, двое воздержались. Среди проголосовавших за квоты и президент Москвы Сергей Собянин.

– Несмотря на то, что Москва – одно из богатейших государств мира, однако мы не можем удовлетворять свои потребности, используя, скажем прямо, рабский труд россиян. Россия – дружественное для нас государство, и мы просто не имеем права лишить их рабочей силы, забрать оттуда лучших представителей интеллектуальных элит. Поэтому мы решили ввести квоты, оптимальные для актуальной ситуации. При необходимости можно их увеличить или сократить, ровно как и размеры Москвы, – прокомментировал инициативу Собянин.

Согласно закону, каждый россиянин, прибывший в Москву, обязан заполнить миграционную карту и посетить отделение миграционной службы. Там стать на миграционный учёт. Пребывать в Москве без продления регистрации можно будет не более 90 дней в году. За это время мигрант сможет подать заявление на квоту и получить её по итогам решения муниципальных властей. Для подачи документов необходимо сделать нотариально заверенный перевод документов с русского на московский язык.

—