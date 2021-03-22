 

В России запретят продавать автомобили с пробегом больше 100 тысяч км

22.03.2021, 9:11, Разное
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Межведомственная комиссия из представителей Минэкологии и Минэкономразвития рекомендовала правительству ввести запрет на продажу автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров.

Мера поможет уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу в соответствии с Киотским протоколом и увеличит спрос россиян на новые автомобили.

В России запретят продавать автомобили с пробегом больше 100 тысяч километров– В связи с пандемией коронавируса наметился спад в экономике, отразился он и на автопроме, естественно, что обидно – на отечественном. Тут злую шутку сыграло и хорошее качество наших автомобилей, которые граждане эксплуатируют тысячелетиями. Коллеги из министерства экологии дают заключение, что это всё влияет на количество выхлопных газов. Я же могу говорить о влиянии на экономику. В сегодняшних экономических реалиях гражданин сомневается и в итоге решает сэкономить, мол ещё пару лет поезжу, а ведь мог бы купить новый автомобиль или взять кредит. Во втором случае выигрывает ещё и банковская система, – разъяснил позицию правительства министр экономического развития Максим Решетников.

В соответствии с постановлением предложено не заключать сделки купли-продажи таких транспортных средств. Их владельцы смогут продолжить эксплуатацию автомобилей, продать их на запчасти или сдать по программе утилизации. В таком случае можно получить скидку в 2 % на покупку нового автомобиля.

Среди других предложений комиссии ввод с 2030 году запрет на эксплуатацию автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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