 

В Минпромторге оценили ситуацию с санкциями США

22.03.2021, 9:02, Новости дня
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Новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках, заявили в пресс-службе Минпромторга.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», – сообщили в министерстве РБК.

В ведомстве подчеркнули, что «многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники – процесс постоянный».

Там добавили, что Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции, ведет работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня – это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», – указали в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».

В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении РФ в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.



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