 

В деле Белозерцева могут появиться новые эпизоды

22.03.2021, 9:02, Новости дня
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Следователи проверят задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взяток на 31 млн рублей, на причастность к другим эпизодам преступной деятельности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды», – сказал источник ТАСС.

Сейчас Белозерцев находится в ИВС на Петровке в Москве. По данным РИА «Новости», Басманный суд Москвы может в понедельник избрать Белозерцеву меру пресечения.

Тем временем «Интерфакс» сообщает, что Белозерцев, несмотря на задержание, продолжает оставаться в должности губернатора Пензенской области, в том числе, – из-за правовой коллизии. По словам истчоник, правительство региона в сложившейся ситуации не имеет правовых оснований для назначения исполняющего обязанности губернатора.

Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. «При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», – отметил источник.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны сотрудники пензенского представительства при правительстве России.



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