21 марта на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

В воскресенье, 21 марта, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 22 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“21 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в районе населенных пунктов Лебединское (из ручных противотанковых гранатометов) и Водяное в Приазовье (из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем).

“С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Недалеко от Богдановки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов”, – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/805389867070133/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

—