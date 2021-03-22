 

За сутки в мире сделали 17 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

22.03.2021, 8:52, Новости дня
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За последние сутки в мире сделали 17 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg на утро 22 марта.

По состоянию на утро понедельника введено 447 млн доз вакцин. Сутками ранее эта цифра составляла 430 млн.

Вакцинация проходит уже в 133 странах. Больше всего прививок сделали в США (124 млн) и Китае (74 млн).

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы ввели уже более чем половине жителей страны. Всего израильтянам укололи 9,7 млн доз вакцин.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 22 марта подтвердили уже 123 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,7 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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