«Вода с лимоном»: Анастасия Волочкова раскрыла детали райдера

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее гастрольный райдер очень скромный. Она никогда не выдвигает организаторам суровые требования, а серьезно относится лишь к технической составляющей концерта, поскольку на плохой сцене могут пострадать танцоры.

Анастасия Волочкова стала гостьей YouTube-шоу «Дай сказать». Когда речь зашла о райдере балерины, то она заявила, что все ключевые требования связаны со сценой. Она должна быть большого размера, с ровной поверхностью, светом и звуком. Касательно бытовых требований, то здесь балерина может обойтись водой с лимоном, а для артистов она просит кофе, чай, сахар или молоко.

По словам Анастасии Волочковой, многие считают ее расточительной, но это не так. Организаторов гастролей она не обременяет покупкой продуктов, в магазин балерина предпочитает ходить сама, поскольку придерживается здорового питания. Если же ей необходимо куда-то лететь, то она выбирает салоны эконом-класса. А вот для друзей и близких Волочкова никогда не скупится.

Источник: vm.ru