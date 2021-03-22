 

«Вода с лимоном»: Анастасия Волочкова раскрыла детали райдера

22.03.2021, 8:50, Разное
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Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее гастрольный райдер очень скромный. Она никогда не выдвигает организаторам суровые требования, а серьезно относится лишь к технической составляющей концерта, поскольку на плохой сцене могут пострадать танцоры.
Анастасия Волочкова стала гостьей YouTube-шоу «Дай сказать». Когда речь зашла о райдере балерины, то она заявила, что все ключевые требования связаны со сценой. Она должна быть большого размера, с ровной поверхностью, светом и звуком. Касательно бытовых требований, то здесь балерина может обойтись водой с лимоном, а для артистов она просит кофе, чай, сахар или молоко.

По словам Анастасии Волочковой, многие считают ее расточительной, но это не так. Организаторов гастролей она не обременяет покупкой продуктов, в магазин балерина предпочитает ходить сама, поскольку придерживается здорового питания. Если же ей необходимо куда-то лететь, то она выбирает салоны эконом-класса. А вот для друзей и близких Волочкова никогда не скупится.

Источник: vm.ru



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