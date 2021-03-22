Роскачество назвало лучшие китайские смартфонов

По мнению специалистов Роскачества, Huawei Mate 40 Pro можно считать лучшим китайским смартфоном, появившимся в продаже на российском рынке минувшей зимой.

Эксперты при этом полагают, что лучшим вариантом гаджета является версия с объемом основной памяти в 256 Гб. Аппарат похвалили за влагоустойчивость, высокое качество изображения, надежную работу и отличную фотосъемку.

Второе место специалисты отдали смартфону OnePlus Nord N10. Твердотельный накопитель здесь вдвое меньше по сравнению с предыдущим гаджетом. «Бронзу» среди китайских смартфонов получил Xiaomi Redmi Note 9T. Также в пятерку лидеров попали мобильники Poco M3 и OnePlus Nord N10 у последнего накопитель имеет всего 64 Гб.