 

Роскачество назвало лучшие китайские смартфонов

22.03.2021, 8:48, Новости дня
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По мнению специалистов Роскачества, Huawei Mate 40 Pro можно считать лучшим китайским смартфоном, появившимся в продаже на российском рынке минувшей зимой.

Эксперты при этом полагают, что лучшим вариантом гаджета является версия с объемом основной памяти в 256 Гб. Аппарат похвалили за влагоустойчивость, высокое качество изображения, надежную работу и отличную фотосъемку.

Второе место специалисты отдали смартфону OnePlus Nord N10. Твердотельный накопитель здесь вдвое меньше по сравнению с предыдущим гаджетом. «Бронзу» среди китайских смартфонов получил Xiaomi Redmi Note 9T. Также в пятерку лидеров попали мобильники Poco M3 и OnePlus Nord N10 у последнего накопитель имеет всего 64 Гб.



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