Американцы шлют россиянам письма с извинениями за слова Байдена о Путине

На днях президент США Джо Байден дал большое интервью американским журналистам. В ходе беседы он заявил, что президент России Владимир Путин – убийца, а также пообещал привлечь Москву к ответственности за вмешательство в выборы, если оно будет доказано. Комментируя эти реплики, Путин загадочно пожелал Байдену здоровья.

Это интервью вскоре облетело весь мир и не на шутку напугало многих людей. Аргентинские СМИ назвали высказывания Байдена “чрезвычайно опасным бредом”, который может поставить планету на грань катастрофы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такие слова недопустимы для главы государства и похвалил российского лидера за элегантный ответ. Заволновались даже на Украине: министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков выразил обеспокоенность тем, что слова главы Белого дома могут положить начало новой “холодной войны”.

Своими высказываниями Джо Байден возмутил и самих американцев, которым пришлось отдуваться за своего избранника. В посольство России в США начали приходить письма с извинениями за слова президента от простых граждан. В них граждане называли реплики Байдена “постыдными”, “грубыми” и “неуважительными” и просили россиян не считать его мнение за позицию всех жителей Соединённых Штатов. Некоторые из посланий были отправлены лично на имя российского посла Анатолия Антонова.