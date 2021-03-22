 

Нефть подешевела на опасениях относительно новых ограничений в Европе

22.03.2021, 8:12, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,43% – до 64,25 доллара, цена майских фьючерсов на WTI снизилась на 0,49% – до 61,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели ее котировки упали на 6%, несмотря на активный рост в пятницу. Обвал цен на сырье был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca.

Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку «первоочередных», будут закрыты.



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