Нефть подешевела на опасениях относительно новых ограничений в Европе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,43% – до 64,25 доллара, цена майских фьючерсов на WTI снизилась на 0,49% – до 61,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели ее котировки упали на 6%, несмотря на активный рост в пятницу. Обвал цен на сырье был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca.

Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку «первоочередных», будут закрыты.