В Амстердаме полиция задержала более 150 участников протеста против карантинных ограничений

21 марта в столице Нидерландов Амстердаме на несанкционированной акции протеста против ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, задержали более 150 человек. Об этом проинформировала полиция страны.

Большинству задержанных вменяют нарушение общественного порядка.

Зоной риска Музейная площадь Амстердама была объявлена с 10.00 в связи с сигналами о том, что туда собираются выйти люди с оружием. Во время профилактических обысков у одного присутствовавшего там нашли нож.

Антикарантинная демонстрация прошла во второй половине дня. На ней, по данным полиции, присутствовало около 300 человек, которые не соблюдали противоэпидемические меры. Сначала их попросили разойтись, а затем выстроили шеренгу силовиков и приготовили водомет.

После этого демонстранты покинули площадь, но позже туда опять вышли около 300 человек, отметили в полиции.

Накануне в Амстердаме также прошли протесты против карантинных ограничений, отмечает “Европейская правда”. Против демонстрантов применяли водометы.

Нидерландский телеканал NOS сообщил, что в правительстве страны рассматривали вариант смягчить карантинные ограничения, но решили пока отказаться от этого. В частности, не будут пока отменять комендантский час.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 22 марта подтвердили уже 123 млн случаев коронавирусной инфекции, в Нидерландах – 1,2 млн.

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