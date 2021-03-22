 

«Приглашала меня на свидание»: Вера Сотникова вспомнила историю о домогательствах актрисы

22.03.2021, 8:00, Разное
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Бывшая телеведущая «Битвы экстрасенсов» и российская актриса Вера Сотникова вспомнила скандальную историю о домогательствах актрисы. Ее она пояснила Лере Кудрявцевой в передаче телеканала НТВ «Звезды сошлись».
Смысл скандальной истории заключался в том, что к Вере Сотниковой начала «клеиться» актриса. Она приглашала ее на свидание и часто приставала к ней. Позднее они серьезно поговорили. Вера Сотникова спросила, зачем она так поступает. На это актриса, чье имя экс-телеведущая решила не раскрывать, заявила, что она влюбляется в девушек и говорит им о чувствах, которые испытывает.

Вера Сотникова добавила, что она ничего не выдумала, ведь специально такую историю сложно придумать. Пристававшую актрису знаменитость назвала «очень красивой». Стоит напомнить, что за съемки в сериале «Людмила» Вера Сотникова получила «Золотого орла».

Источник: fedpress.ru



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