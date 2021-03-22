Определен диаметр ядра Марса

Теперь уже точно известно, что диаметр ядра планеты Марс составляет 3600 километров. Ученые сумели определить его размер при помощи информации, собранной американским космическим зондом InSight, который используют для изучения Красной планеты уже более двух лет.

Космический аппарат InSight, напомним, находится на поверхности Марса, собирая важную для науки информацию. В частности, он измеряет температуру, фиксирует сейсмическую активность и т.д.

Марсоход оснащен всем необходимым оборудованием для того, чтобы полученные данные позволили судить о внутреннем строении планеты. Определение размера ядра – это только один из первых шагов, благодаря которым мы сможем лучше понять, что за планета расположена по соседству с Землей.