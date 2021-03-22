 

В Самаре создали сверхлегкую оптику для зондирования Земли

22.03.2021, 7:58, Новости дня
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Ученые из Университета имени Королева (Самара) создали сверхлегкую оптику, которая предназначена для установки на космические наноспутники. Практические испытания в условиях космоса уже начинаются, отмечают представители вуза.

Устройства будут использованы для зондирования Земли, пояснили специалисты. Преимущества маленьких искусственных спутников в том, что их можно быстро и дешево запускать на орбиту в большом количестве. В результате расширятся возможности для наблюдения за поверхностью планеты и сбора большого количества полезной информации.

За последнее время интерес к космическим технологиям возрос у представителей разных областей человеческой деятельности. Например, со спутников можно наблюдать за посевами, отслеживать появление лесных пожаров, планировать меры по борьбе с паводками и т.д.



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