В Самаре создали сверхлегкую оптику для зондирования Земли

Ученые из Университета имени Королева (Самара) создали сверхлегкую оптику, которая предназначена для установки на космические наноспутники. Практические испытания в условиях космоса уже начинаются, отмечают представители вуза.

Устройства будут использованы для зондирования Земли, пояснили специалисты. Преимущества маленьких искусственных спутников в том, что их можно быстро и дешево запускать на орбиту в большом количестве. В результате расширятся возможности для наблюдения за поверхностью планеты и сбора большого количества полезной информации.

За последнее время интерес к космическим технологиям возрос у представителей разных областей человеческой деятельности. Например, со спутников можно наблюдать за посевами, отслеживать появление лесных пожаров, планировать меры по борьбе с паводками и т.д.