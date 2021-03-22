 

Лавров предупредил о последствиях поспешного введения ковид-паспортов

22.03.2021, 7:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Введение паспортов вакцинации от коронавируса должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов и граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира. В этом контексте обсуждается тема использования так называемых «прививочных паспортов», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС.

Он напомнил о том, что на саммите «Группы двадцати» в ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок. «Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза, – подчеркнул глава дипведомства. – Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии».

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника, – продолжил министр. – Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни». Он также обратил внимание, что ВОЗ пока не высказала «своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода».

Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Число умерших от коронавируса в Британии превысило 100 тыс.

23.10 / Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

19.02 / Генсек ООН объяснил, почему важно вакцинировать от СOVID-19 бедные страны

26.06 / Зеленский верит, что вернет “и Крым, и людей”

10.09 / Опубликованы изображения F-35 в российском камуфляже

08.01 / “Все меня рассматривают”. Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

07.12 / Муфтий Чечни назвал “врагами Аллаха” несогласных с запретом на ношение никаба

12.11 / Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

22.09 / Южная Корея выступила с инициативой по контролю над инфекциями в Азии

14.11 / В Армении начался траур по погибшим в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска