Лавров предупредил о последствиях поспешного введения ковид-паспортов

Введение паспортов вакцинации от коронавируса должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов и граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира. В этом контексте обсуждается тема использования так называемых «прививочных паспортов», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС.

Он напомнил о том, что на саммите «Группы двадцати» в ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок. «Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза, – подчеркнул глава дипведомства. – Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии».

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника, – продолжил министр. – Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни». Он также обратил внимание, что ВОЗ пока не высказала «своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода».

Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.