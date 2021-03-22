Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,78 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,78 копейки и составил 74,2 рубля. Курс евро вырос на 13,45 копейки – до 88,3 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,3025 рубля. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов также не изменился и составил 88,62 рубля.