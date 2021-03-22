Рената Литвинова финансово обеспечивает дочь отбывающего срок Михаила Ефремова

Финансовым обеспечением дочери российского актера Михаила Ефремова занялась ее крестная мать Рената Литвинова. Каждый месяц Аэм Тиллмари получает от нее 40 тысяч рублей, а ее коммунальные расходы оплачивает супруга осужденного артиста София Кругликова.

О финансовой поддержке со стороны Ренаты Литвиновой пояснила сама Аэм Тиллмари в программе телеканала НТВ «Звезды сошлись». Недавно ее звали Анна Мария Ефремова, но она решила сменить имя. Сейчас дочь актера нигде не работает, не посещает институт, но занимается самообучением, изучая программирование. Проживает 20-летняя Аэм Тиллмари в квартире со своей девушкой.

В целом свой образ жизни Аэм Тиллмари характеризует скромно, поэтому 40 тысяч рублей от Ренаты Литвиновой ей хватает. Она приобретает секонд-хенд одежду, продукты средней ценовой категории и особых требований совсем не имеет. До осуждения обеспечением дочери занимался Михаил Ефремов, все деньги он переводил на банковскую карту, которую завел специально для нее.

Источник: www.ntv.ru