 

Ученые создали ИИ для управления экзоскелетом

22.03.2021, 7:08, Новости дня
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Ученые из Университета Ватерлоо добились от искусственного интеллекта новых успехов. Они создали алгоритм, благодаря которому можно эффективно управлять экзоскелетом.

Такие устройства, напомним, используются для помощи в передвижении людей с серьезными проблемами в опорно-двигательном аппарате, а также для тех, кто занят тяжелым физическим трудом.

Поскольку искусственный интеллект обладает еще и функцией машинного обучения, алгоритм постоянно улучшается в процессе использования. Ранее экзоскелетами управляли при помощи электронных мобильных устройств или системы датчиков, но при этом разработчики не могли добиться четкой и быстрой работы конструкций. В данном случае удалось выйти на новый уровень.



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