Ученые создали ИИ для управления экзоскелетом

Ученые из Университета Ватерлоо добились от искусственного интеллекта новых успехов. Они создали алгоритм, благодаря которому можно эффективно управлять экзоскелетом.

Такие устройства, напомним, используются для помощи в передвижении людей с серьезными проблемами в опорно-двигательном аппарате, а также для тех, кто занят тяжелым физическим трудом.

Поскольку искусственный интеллект обладает еще и функцией машинного обучения, алгоритм постоянно улучшается в процессе использования. Ранее экзоскелетами управляли при помощи электронных мобильных устройств или системы датчиков, но при этом разработчики не могли добиться четкой и быстрой работы конструкций. В данном случае удалось выйти на новый уровень.