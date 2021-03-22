Ученые создали ИИ для управления экзоскелетом
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Ученые из Университета Ватерлоо добились от искусственного интеллекта новых успехов. Они создали алгоритм, благодаря которому можно эффективно управлять экзоскелетом.
Такие устройства, напомним, используются для помощи в передвижении людей с серьезными проблемами в опорно-двигательном аппарате, а также для тех, кто занят тяжелым физическим трудом.
Поскольку искусственный интеллект обладает еще и функцией машинного обучения, алгоритм постоянно улучшается в процессе использования. Ранее экзоскелетами управляли при помощи электронных мобильных устройств или системы датчиков, но при этом разработчики не могли добиться четкой и быстрой работы конструкций. В данном случае удалось выйти на новый уровень.
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