Как французский зоолог Жан Перье первым описал марсиан

Когда люди узнали о существовании Солнечной системы и ее планетах, Марс быстро стал эпицентром обсуждений, потому что он находился на самом удобном расстоянии, чтобы его можно было хорошо видеть в телескоп.

В XIX веке Марс был центром многих исследований и наблюдений, и именно в те годы зародились первые размышления о том, что на Марсе могут существовать разумные цивилизации. Особенно ярко это обсуждалось после обнаружения странных "каналов" на его поверхности.

Задолго до наших марсоходов и серьезных попыток высадиться на его поверхность, Марс вызывал изумление и трепет, и очень весомую часть в этой марсианской теме сыграл один французский зоолог, который первым рассказал, как могут выглядеть наши небесные соседи.

Жан Октав Эдмон Перье (1844-1921) не был фантастом, фанатиком или сумасшедшим. На самом деле в научной среде он был очень уважаемой персоной за свою работу по изучению беспозвоночных. Перье также совершал научные экспедиции для изучения морской флоры и фауны, в разное время он был членом Академия наук, директором музея Ботанического сада в Париже, председателем Зоологического общества Франции и членом Национальной академии медицины. Другими словами, он был не каким-то чудаком, а одним из лучших ученых в своей области.

Он также очень интересовался эволюционной биологией, включая теории Чарльза Дарвина и Жана-Батиста Ламарка, которые совпадали с его интересом к Марсу.

В то время Марс был хорошо известен в общественном сознании и был также чрезвычайно популярен среди ученых и академиков. Марс рассматривался как таинственная новая граница, о которой было очень мало известно и потому было очень много предположений о том, какие растения на нем растут, какие животные обитают в марсианских лесах и может быть там живут и разумные существа.

В то время подобные рассуждения не считались чушью и многие ученые высказывали свои мысли на эту тему. Одним из них был итальянский изобретатель и пионер радиотехнологий Гульельмо Маркони, который однажды рассказал, что получил "послания от марсиан":

"Во время экспериментов с беспроводным телеграфом я столкнулся с удивительным явлением. Самым поразительным из всех является получение лично мной сигналов, которые, как я полагаю, исходят из космоса за пределами нашей планеты.

Я считаю, что вполне возможно, что эти сигналы могли быть посланы жителями других планет жителям Земли. Если на Марсе есть люди, я не удивлюсь, если они найдут средства связи с нашей планетой. Связь астрономии с наукой об электричестве может привести почти к чему угодно".

Подобные мысли поддерживали также изобретатели Томас Эдисон и Никола Тесла, оба считали, что вполне правдоподобно принимать сигналы с Марса посредством радио.

Позже Тесла также заявлял, что он успешно установил контакт с инопланетянами с Марса в 1899 году в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс. Тесла явно был одержим идеей общения с этими инопланетянами.

Был также профессор Персиваль Лоуэлл, директор обсерватории во Флагстаффе, штат Аризона, который искренне верил в существование инопланетян как на Марсе, так и на Венере. Лоуэлл считал, что на Марсе обитают инопланетные цивилизации, далеко превосходящие нас с точки зрения интеллекта и технологий, и так рассказывал об этом в выпуске New York Tribune от 8 февраля 1920 года :

"Вполне возможно, что марсианский народ обладает изобретениями, о которых мы и не мечтали, и с ними наши электрофоны и кинетоскопы уйдут в прошлое и будут с почтением храниться в музеях как реликвии неуклюжих изобретений простого детства нашей расы.

Конечно, то, что мы видим, намекает на существование существ, которые опережают, а не отстают от нас в жизненном пути. Каким бы поразительным ни казался результат этих наблюдений, на самом деле в этом нет ничего удивительного. Такая возможность была весьма вероятной с тех пор, как существование самого Марса было признано халдейскими пастухами или кем бы то ни было еще более примитивными астрономами.

Его странность – чисто субъективное явление, возникающее из-за инстинктивного нежелания разума допускать возможность сверстников. Это было бы комично, если бы это не было неизбежным следствием устройства Вселенной.

Бояться чего-либо похожего на себя – неотъемлемая часть человеческой индивидуальности. Как дикарь, который ничего не боится так сильно, как странный человек; подобно Робинзону Крузо, который бледнеет при виде чужих следов, цивилизованный мыслитель отворачивается от мыслей о разуме, о которых он сам не знает".

Вернемся к нашему Жану Перье. Несмотря на множество научных спекуляций на тему Марса и его обитателей, в те годы никто из ученых не давал реальных описаний того, как могли бы выглядеть марсиане. Перье тоже верил в то, что на Марсе есть как растения, так и животные, но он пошел еще дальше, рассказав, как могут выглядеть эти существа при марсианских условиях жизни.

Перье принял во внимание различные факторы, такие как атмосфера, температура, продолжительность дня, погодные условия и гравитация Марса, чтобы попытаться определить, как марсиане могли бы эволюционировать, хотя знания об этих факторах в ту эпоху были довольно ограничены.

Об условиях на Марсе Перье предполагал, что там средняя температура достигает 40 градусов по Фаренгейту, но лето гораздо жарче, чем на Земле, и что на Марсе может идти дождь и даже снег. На основании этого он уверял, что многие марсианские виды животных похожи на земных, включая рыб, бабочек и насекомых, однако все они куда крупнее земных из-за пониженной гравитации. Несмотря на скудность данных, Перье правильно определил, что гравитация на Марсе ниже и что атмосферное давление там тоже другое.

"Год на Марсе вдвое длиннее земного, поэтому растения и насекомые имеют в два раза больше времени для развития. Марс – земля огромных растений и идеальных цветов, необычайно мощных в песнях и дивных по внешнему виду птиц, а также четвероногих животных с необычайно развитым мехом и кожей."

Что касается того, как будут выглядеть разумные марсиане, Перье принял во внимание количество "яркого света", получаемое Марсом, а также атмосферное давление, условия гравитации и другие факторы. Например, поскольку на Земле сила тяжести была ниже, он предположил, что марсиане являются очень высокими, почти вдвое выше людей, с длинными тонкими конечностями и практически без шеи.

Перье также считал, что уши марсиан будут больше, чтобы они лучше слышали в разреженной атмосфере, их челюсти будут более узкими, и они были бы светловолосыми из-за менее интенсивного света.

В своей статье в New York Times в 1912 году Перье писал так:

"Люди на Марсе высокие, потому что сила тяжести мала. Они светлые, потому что дневной свет менее интенсивный. У них менее мощные конечности. У них есть некоторые характеристики нашего скандинавского типа, хотя, вероятно, у них черепа побольше.

Они примерно вдвое больше людей, у них огромные носы и большие выпуклые глаза. Их глаза, вероятно, голубые, а волосы почти белые. У них нет шеи, талии, очень выдающиеся уши, большие голова и тело, поддерживаемое очень тонкими ногами и очень маленькими ступнями.

Низкое атмосферное давление привело к значительному развитию легочного аппарата, и, следовательно, на общий характер марсиан повлияло это развитие, которое неизвестно на Земле".

Перье твердо верил, что эти марсиане были гораздо более продвинутыми в своем обществе и технологиях, чем на Земле. Он считал, что у них не было войны, и бедности не было, и не было никаких законов или централизованного правительства, потому что они жили в полной гармонии. Перье изобразил их как доброжелательное и альтруистическое общество, полное мудрости и понимания, и он сказал об этом:

"Будучи старше, они также мудрее нас. Они давно победили болезни и знают час своей кончины, спокойно ожидая этого события. Они преодолели бедность, слишком искушены, чтобы вести войну, и не нуждаются в законе или правительстве, чтобы поддерживать порядок. Философы и братья, они живут в дружбе и понимании, посвящая все свои мысли продвижению больших дел, в которых нет места эгоизму, жадности и земным пустякам."

Это сильно отличалось от растущего в то время представления о марсианах как о злонамеренной, воинственной расе, подпитываемого популярностью вышедшего в те годы романа Герберта Уэллса "Война миров".

Действительно, Перье особо выделил "Войну миров" как совершенно неправильную по части описания марсиан книгу, заявив, что эта книга является "великой несправедливостью и порождает предубеждение против них, которое не только ненаучно и необоснованно, но и совершенно незаслуженно". То есть по факту, Перье обвинил Уэлса в этаком анти-марсианском расизме.

Конечно, теперь мы знаем, что Марс не похож на то, каким тогда его представляли люди, и что многие из этих предположений сейчас кажутся совершенно нелепыми, но именно таким он был в ту эпоху. Это очень характерный момент из другого времени, когда мы лишь пытались добраться до звезд, расширяя наше воображение в неизведанное и задаваясь вопросом, что скрывают тайны Вселенной.