В Канаде выявлена новая опасная болезнь мозга, от которой пострадало уже 43 человека

Странную болезнь, вызывающую у людей смертельную форму деменции, выявили в канадской провинции Нью-Брансуик в 2015 году. С тех пор ею заболели 43 человека и врачи все еще не знают, с чем имеют дело. Это похоже на совершенно новое прионное заболевание.

Об этом мало кто знает, так как публикации об этой болезни в прессе еще очень редки, а также потому, что болеют лишь (пока?) жители восточной части канадской провинции Нью-Брансуик.

В частности все заболевшие жили на юго-восточной части города Монктон и северо-восточной части Акадского полуострова.

Ни в одной другой части Канады или в ближайших городах США случаев заболевания этой болезни выявлено не было, что еще больше добавляет загадки в этот и так таинственный случай.

Первое заражение этой болезни было отмечено в 2015 году и за прошедшие пять лет болезнь даже не получила официального научного названия, потому что эксперты до сих пор не знают, с чем имеют дело. В публикациях болезнь условно называют либо неизвестной неврологической болезнью, либо прогрессирующей неврологической болезнью.

По симптомам этот недуг похож на болезнь Крейтцфельдта-Якоба, более известную как коровье бешенство. Эта болезнь поражает головной и спинной мозг и на 100% смертельна. Болезнь вызывают аномальные белки – так называемые прионные белки или прионы. При их взаимодействии с нормальными белками на поверхности клетки происходит заражение и потом клетка погибает.

Пациент, страдающий от синдрома Крейтцфельдта-Якоба сталкивается с симптомами сильной деменции, которые быстро и неумолимо прогрессируют. Лекарств от этого не существует.

Однако врачи не думают, что болезнь, с которой они столкнулись в Нью-Брансуике является какой-то вариацией коровьего бешенства или других известных прионных заболеваний, зато они подозревают, что столкнулись с чем-то совершенно новым.

За пять лет было выявлено 35 подтвержденных случаев этой болезни и еще 8 находятся на подозрении. 5 человек уже скончалось.

"Мы не знаем, что вызывает это, поэтому мы открыты для возможностей. Мы не можем сказать, что это болезнь Крейтцфельдта-Якоба, потому что похоже, что это не так", – рассказывает доктор Альер Марреро, невролог из клиники Vitalité Health Network в интервью журналистам CTV News.

Главный санитарный врач провинции говорит, что им "предстоит много работы", чтобы определить, почему возникла болезнь, и связано ли это с окружающей средой.

"Скорее всего, это новая болезнь", – говорит доктор Дженнифер Рассел, – "Мы не видели этого больше нигде, поэтому это неизвестная этиология, но симптомы очень похожи на болезнь Крейтцфельдта-Якоба".

Средний возраст заболевших 59 лет, то есть болезнь поражает в основном людей уже немолодых. Пострадавшие начинают жаловаться на необъяснимые боли в голове, потерю памяти, непроизвольные движения, снижение остроты зрения и галлюцинации.

По словам доктора Марреро, очень тяжело приходится не только пациентам, но и членам их семей, так как они не могут понять что происходит, потому что врачи не могут сообщить семьям точного диагноза.

Как и болезнь Крейтцфельдта-Якоба данное неизвестное заболевание носит дегенеративный характер и может вызвать смертельную форме деменции.

Так что же заставляет этих людей заболеть? Предварительные данные показывают, что это не наследственное заболевание, и эксперты подозревают, что есть возможность заразиться через пищу, воду или воздух/окружающую среду. Это могло быть даже вызвано определенной рыбой.

Доктор Нил Кэшман, профессор медицинского факультета Университета Британской Колумбии, а также невролог, специализирующийся на прионных заболеваниях, заявил, что одной из возможных причин является токсин окружающей среды, называемый B-метиламино-L-аланин (BMAA), который содержится в рыбе и моллюсках.

Другая возможность – это домоевая кислота, еще один нейротоксин, вырабатываемый бактериями и содержащийся в моллюсках, анчоусах и сардинах. Кроме того, свинец тоже может вызывать кластеры нейродегенерации. Но важно отметить, что на данный момент это все предположения.

Главный врач канадского здравоохранения, доктор Дженнифер Рассел, заявила, что она и другие эксперты внимательно следят за ситуацией и что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять эту загадочную и смертельную болезнь. "На данный момент у нас больше вопросов, чем ответов", – сказала она.