Россия призвала к отходу от контролируемых Западом платежных систем

Современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС.

Лавров объяснил необходимость «укреплять свою самостоятельность» попытками США ограничить возможности технологического развития и России, и Китая. «Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», – отметил министр.

«Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое», – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.

Напомним, в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.