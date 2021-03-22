Ученые собрали подробную информацию о смене времен года на Сатурне

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22.03.2021, 6:16, Новости дня
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Новые данные о том, как происходит смена времен года на Сатурне, позволил собрать телескоп «Хаббл». Ученые говорят, что подробные наблюдения за погодой на газовом гиганте велись с 2018 по 2020 год.

При переходе с зимы на лето или наоборот в атмосфере Сатурна происходит резкая смене турбулентности, отмечают астрономы. Кроме того, в телескоп можно разглядеть, как меняется расположение цветных полос.

За период наблюдения ученые заметили, что на Сатурне также меняется климат. Как минимум, можно утверждать, что сила ветров не была одинаковой в разные годы в одни и те же сезоны. Кстати, воздушные массы во время урагана на Сатурне могут перемещаться со скоростью до 1600 км/ч. Напомним, что этот газовый гигант является одной из наибольших планет Солнечной системы.



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