В Китае созданы универсальные наногенераторы

Технологию производства электроэнергии «из всего» и на все случаи жизни предложили ученые из Китайского университета Гонконга. Ток появляется при любом типе движения: поступательном, колебательном или при вращении.

В основе положен принцип получения энергии от трущихся частиц. Например, вода во время колебательных движений проходит из сосуда в сосуд, оставляя ток на электродах.

С новой технологией можно создавать генераторы как для зарядки наручных гаджетов при ходьбе, так и для серьезной генерации от энергии морских волн. Такие устройства можно устанавливать на транспортных средствах всех категорий. Генераторы могут быть как основными, так и вспомогательными, предназначенными для частичной зарядки батарей.