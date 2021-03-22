Россия выступила за создание коалиции стран против незаконных санкций

Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров выразил уверенность, что любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, «заслуживают всяческой поддержки». «Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», – подчеркнул министр.

Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.