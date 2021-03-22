 

Мать передала коронавирус новорожденному в Японии

22.03.2021, 5:40, Новости дня
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Общество педиатров Японии выявило первый в Японии вероятный случай передачи заражения новым коронавирусом от матери к новорожденному, сообщил телеканал NHK.

Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Между тем новорожденный находится в нормальном состоянии, угрозы для его жизни нет. Кроме него в Японии с начала пандемии на свет появился 51 младенец, рожденный заразившейся женщиной, однако инфекции у этих детей обнаружено не было, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую среду в американском штате Флорида родился ребенок с антителами к коронавирусу, переданными младенцу от вакцинированной матери. Ранее Минздрав рекомендовал женщинам планировать беременность по прошествии не менее трех месяцев после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В Центре имени Гамалеи запланировали проведение исследований «Спутника V» на детях на лето 2021 года.



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