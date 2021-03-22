Мнение: Соотношение сил на Донбассе. 29.09.2020

Соотношение сил на Донбассе на 29 сентября 2020-го года по версии америкацев.

Карту опубликовал Азаров на днях.

Собственно, она отражает простую истину, что если бы речь шла только и исключительно о сферическом нападении на ЛДНР в вакууме, то при общем соотношении сил 3 к 1, на направлениях главных ударов ВСУ могли бы без особого труда добиться и 5 к 1 и 7 к 1 и выше. Но так как ситуация не является сферическим конем в вакууме, то в случае реальной войны, задачей армий ДНР и ЛНР (которые самостоятельно ни в какое наступление не собираются в силу банальной нехватки живой силы – тут можно лишь пожалеть, что за прошедшие годы так и не был реализован проект создания 3-го армейского корпуса, наличие которого делало бы среднегодовое соотношение сил не столь неблагоприятным для ЛДНР) является сдерживать наступление ВСУ некоторое время, после чего в дело вступают войска ЮВО и соотношение сил резко меняется не в пользу ВСУ с вполне понятными для ВСУ последствиями. Поэтому с одной стороны Генштаб ВСУ постоянно обновляет планы наступательных операций, но всегда вынужден учитывать реакцию российских войск развернутых у границ ЛНР и ДНР, ввиду чего полномасштабное нападение пока что так и не состоялось. С другой стороны, если ввести в это уравнение фактор наземной и воздушной поддержки со стороны стран НАТО, как это было скажем в недавней войне в Карабахе, ситуация может стать более неопределенной, так как наступление ВСУ может вылиться в прямое столкновение России и НАТО на Донбассе. Манипуляции с этой угрозой могут рассматриваться как способ давления на Россию, чтобы в случае реального нападения, она как минимум начала колебаться и терять драгоценное время, которого может оказаться достаточно, чтобы ВСУ смогли бы добиться хотя бы некоторых оперативных целей.

Кроме того, есть еще сценарии с возможностью действий не предусматривающих немедленного наступления. Например, по мере накопления БПЛА и подтягивания ствольной и реактивной артиллерии, ВСУ под любым надуманным предлогом наносят концентрированные артиллерийские и воздущные удары по разведанным целям в прифронтовой полосе (например, по разведанным системам РЭБ, позициям РСЗО штабам и складам боеприпасов и ГСМ), а ответный огонь ДНР и ЛНР (включая огонь ЗРК) выдавать за "нарушения минских соглашений". Как мы помним из Карабахского сценария, Азербайджан достаточно топорно представил свое нападение как "результат ответных действий". Такое нападение без перехода в наступление, может послужить целям зондажа реакции России на силовые действия. И даже если в Киеве боятся возможной реакции, США и НАТО могут убедительно намекнуть, что "бояться не надо".

Вполне понятно, что в подобных реалиях, Киев будет продолжать отказываться от долгосрочного прекращения огня (на что сегодня желовался Козак), так как это накладывает ненужные ограничения на подобные гипотетические сценарии, которые могут лежать на полке, дожидаясь отмашки из Вашингтона.

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