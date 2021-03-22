 

Американская компания построит тысячи зарядных станций на чистой энергии

22.03.2021, 5:26, Новости дня
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На территории Северной Америки вскоре соорудят три с половиной тысячи зарядных станций. Этим займется компания Rivian, которая взяла на себя миссию по созданию инфраструктуры для электрокаров.

Характерной особенностью этих станций станет то, что все они будут питаться от возобновляемых источников энергии. Как правило, речь идет о солнечных батареях.

Часть станций установят прямо на стоянках у торговых центров, ресторанов и в других местах, где водители обычно оставляют на время свои машины. Предполагается, что основными клиентами станут владельцы внедорожников и пикапов Rivian на электрической тяге. Проект стартует в июле текущего года. Все станции обустроят в кратчайшее время.



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