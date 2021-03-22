Микроперерывы помогают справиться с усталостью на офисной работе



1

минута

Микроперерывы – не новая идея

Для многих людей обед – единственный перерыв на работе. Некоторые же не отрываются от работы даже во время приема пищи. Зачастую работодатели недовольны, когда сотрудники позволяют себе отвлекаться и делают это часто. Но ученые уже несколько десятилетий указывают, что микроперерывы в течение рабочего дня полезны и для работника, и для работы.

Одно из старейших исследований в этой области было опубликовано в 1989 году. В нем участвовали 40 человек. Ученые попросили их прерывать работу очень короткими отвлечениями. В таком режиме люди делали меньше ошибок в работе, у них был медленнее пульс. Тогда не была установлена наилучшая длительность для подобного перерыва, однако авторы исследования заключили, что 30 секунд определенно недостаточно.

В дальнейшем ученые предлагали сочетать паузы с разными видами активности, способствующей расслаблению. Например, в одном исследовании ученые сравнили способность студентов к концентрации внимания после сорокасекундных перерывов с рассматриванием различных городских видов. Оказалось, что смотреть на зеленую крышу полезнее, чем на простую цементную. В другом исследовании ученые предлагали работникам, которые сидят за компьютерами, периодически искать в интернете то, что им интересно. После этого у них обнаруживали «восстановление умственной работоспособности и появление чувства независимости». «Смартфонные» микроперерывы также помогают снять стресс.

Перерывы нужно делать по желанию

В новом исследовании приняли участие две группы офисных работников: 98 в США и 222 в Южной Корее. По утрам ученые расспрашивали участников об уровне их усталости и качестве сна. В течение рабочего дня исследователи собирали данные о том, как работают люди и как часто берут микроперерывы.

Для исследователей не стало сюрпризом то, что люди, которые чувствовали себя усталыми утром, делали микроперерывы чаще. Более интересной, по их мнению, находкой стало то, что такие перерывы были связаны с лучшим включением в работу и меньшим чувством усталости к концу дня.

«Микроперерыв по определению короткий. Пятиминутный перерыв был бы идеальным, если взять его вовремя. Наше исследование показывает, что в интересах компании дать сотрудникам возможность брать перерывы, когда им требуется», – рассказала София Чо (Sophia Cho) из Университета Северной Каролины, соавтор исследования.

Таким образом, по мнению ученых, небольшие перерывы нужно делать не по заранее подготовленному расписанию, а по мере необходимости.