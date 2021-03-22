 

Лавров раскритиковал неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями

22.03.2021, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Попытки наказывать Россию и Китай с помощью санкций – «просто неумно», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к РФ и КНР – это просто неумно», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.

Лавров обратил внимание, что санкции особенно остро ощущаются в развивающихся и бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. «Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции», – указал министр.

Лавров констатировал, что западные страны полностью проигнорировали эту инициативу, так же как они игнорировали предложение президента РФ Владимира Путина о создании в рамках международной торговли зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров. «Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада, а также обвинил Запад во главе с США в попытке сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного

02.12 / Xiaomi представила электронный замок, открывающий девери за секунду

15.03 / В РФ 3,5 млн человек получили полную прививку от COVID

02.03 / Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС

11.02 / Далеко не все французы хотят вернуться к жизни до карантина

17.02 / Новые кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun засняли рядом друг с другом

20.07 / Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

19.08 / Кремль отреагировал на информацию о «самолете ФСБ» в Минске

15.02 / В Киеве два человека попали в больницу с травмами головы из-за падения сосулек

15.07 / Карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц – глава Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска