Лавров раскритиковал неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями

Попытки наказывать Россию и Китай с помощью санкций – «просто неумно», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

«Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к РФ и КНР – это просто неумно», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.

Лавров обратил внимание, что санкции особенно остро ощущаются в развивающихся и бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. «Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции», – указал министр.

Лавров констатировал, что западные страны полностью проигнорировали эту инициативу, так же как они игнорировали предложение президента РФ Владимира Путина о создании в рамках международной торговли зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров. «Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада, а также обвинил Запад во главе с США в попытке сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.