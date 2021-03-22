 

Жителям Сибири и Дальнего востока пообещали аномальное тепло

22.03.2021, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сибирь и Дальний восток в течение недели ожидает самая теплая погода среди регионов России, там температура будет сразу на 8-10 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Где яркие процессы, очень теплая погода, так это в Сибири. Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8-10 градусов выше нормы в Забайкалье», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.

По словам Вильфанда, в Красноярске температура днем будет достигать 4 градусов тепла, в Иркутской области – 8 градусов тепла, на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске – 10 градусов тепла. «Настоящая теплынь», – заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал резкое потепление жителям центра Европейской России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль

16.07 / Путин: Бюджет должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции

15.10 / Москва оценила ситуацию в Киргизии

09.09 / Создан метод выпуска сплава для имплантов, который схож с человеческой костью

07.07 / Пушков объяснил подоплеку британских санкций против РФ

24.08 / Эксперт: Заявления немецкой клиники об отравлении Навального были предсказуемы

15.11 / Бесплатные лекарства от коронавируса начали раздавать в Хабаровском крае

03.11 / Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

07.12 / Путин дал поручение о финансировании установки памятников участникам ВОВ в Крыму

12.09 / Советники “Нормандской четверки” снова встретятся в ближайшие недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска