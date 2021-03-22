Жителям Сибири и Дальнего востока пообещали аномальное тепло

Сибирь и Дальний восток в течение недели ожидает самая теплая погода среди регионов России, там температура будет сразу на 8-10 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Где яркие процессы, очень теплая погода, так это в Сибири. Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8-10 градусов выше нормы в Забайкалье», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.

По словам Вильфанда, в Красноярске температура днем будет достигать 4 градусов тепла, в Иркутской области – 8 градусов тепла, на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске – 10 градусов тепла. «Настоящая теплынь», – заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал резкое потепление жителям центра Европейской России.