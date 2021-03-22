Мнение: Результаты обыска у Белозерцева

В результате обыска у арестованного губернатора Пензенской области (попался на взятке в 31 млн. рублей), у него на квартире было найдено чуть менее 500 млн. рублей наличкой (в рублях и долларов) + коллекция дорогих часов + различные ценности. Все нажито непосильным трудом во время дум о России.

Согласно данным следствия, взятка, за которую его повязали состояла из автомобиля "Мерседес" V250D, 20 млн. рублей и наручных часов "Брегет" за 5,7 млн. Всего на 31 млн.

С учетом найденной суммы, явно не раз оказывал различные услуги "эффективным собственником". Хотя все равно, полковник Захарченко (который хранил дома миллиарды) смеется над этим нищебродом.

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