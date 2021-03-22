 

Российский эксперт рассказал, как по несколько дней не заряжать смартфон

22.03.2021, 4:36, Новости дня
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Как пояснил заведующий кафедрой РТУ МИРЭА Максим Назаренко, автономную работу любого электронного устройства можно продлить, если рационально использовать ресурс аккумулятора.

Если батарея в смартфоне исправна, она может обеспечивать энергией устройства минимум несколько дней, утверждает эксперт.

Для того чтобы аккумулятор держал заряд дольше. Нужно отключить те функции устройства, которыми мы не пользуемся, говорит специалист. Больше всего энергии уходит на излишнюю яркость экрана. Как правило, хватает 30%, и только при ярком солнечном освещении этого недостаточно. Также не стоит постоянно держать включенными беспроводную связь и геолокацию. Можно переходить на режим «в полете», если вы не собираетесь общаться по телефону какое-то время.



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