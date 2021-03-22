 

В Южной Корее начнут массовое производство роботов-доставщиков

22.03.2021, 4:36, Новости дня
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Компания по доставке еды Woowa Brothers совместно с мировым автопроизводителем Hyundai Motor начнет массовый выпуск роботов, которые заменят обычных курьеров.

Как сообщают специалисты, до сих пор были созданы только прототипы таких роботов. Известно, что в автономном режиме умная машина может перемещаться по улицам со скоростью пешехода – примерно 5-6 км/ч, и доставлять заказа клиентам.

По словам аналитиков, в недалеком будущем роботы заменят людей на производстве примерно на 20%. Спрос на робототехнику будет очень высоким в большинстве отраслей экономики. Курьерские службы здесь должны стать одними из лидеров. Поэтому массовое производство роботов наверняка станет востребованным во многих странах.



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