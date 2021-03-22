Мнение: О жестоком мире чистогана и наживы

Все считают столичных жителей неженками и бездельниками. А уж если кому из них повезло попасть в банковский офис, поближе к реальным деньгам, так и вовсе зависть разрастается до небес. Ещё бы, это не у станка стоять по восемь часов, не в шахте уголёк рубать и не на пашне грязь месить. Знай себе, перебирай бумажки, а из физического труда – разве что мышью компьютерной подвигать да пальцами по клавиатуре постучать. Не перенапряжёшься…

Не перенапряжёшься???

Ну вот вам суровая правда жизни.

Новенькие аналитики, устроившиеся в один крупный #банк после начала пандемии, пожаловались на «бесчеловечные» условия работы. По их словам, им приходится трудиться в среднем по 95 часов в неделю и спать всего по пять часов в день, а уровень тревожности уже «пробивает крышу».

Молодые аналитики указали, что в среднем ложатся не раньше 3:00 утра. И такая сверхурочная работа приводит к проблемам с физическим и психологическим здоровьем, а также к разладу в семьях.

Один из банковских аналитиков признался: «Был период, когда я не ел, не мылся и не делал ничего, кроме работы, с утра и до поздней ночи». Другой заявил, что перспектива оказаться безработным пугает его меньше, чем ущерб организму от такого ритма жизни. Третий сообщил, что порой работа занимала и 110-120 часов в неделю, что оставляло четыре часа в день на все другие дела и сон: «Это за пределами «тяжёлой работы», это бесчеловечно».

А на закуску – о чём же мечтают и чего хотят все эти жертвы гиперактивности работодателя?

Молодые аналитики предложили ограничить рабочее время 80 часами в неделю максимум и своевременно обсуждать задачи и проделанную работу, чтобы ее не приходилось переделывать в последний момент. Кроме того, попросили не привлекать их к работе после 21:00 в пятницу и по субботам, за исключением заранее оговоренных случаев.

Нормальная рабочая неделя даже на заводе – 40 часов максимум. А тут люди просят, как о великой милости, работать всего лишь вдвое, а не втрое больше. За ту же зарплату…

Так вы всё ещё хотите поменяться местами с банковскими клерками?

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