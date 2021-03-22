Что произошло за день 21 марта

Коротко. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по делу о взятке. По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки «через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей». В сообщении СК отмечается, что Белозерцев получал взятки за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов — в том числе и за оказание услуг по доставке лекарств и изделий медицинского назначения, закупаемых за счёт бюджетных средств для медучреждений Пензенской области. По данным СМИ, при обыске у Белозерцева нашли от 300 до 500 млн рублей наличными. «Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов неизвестными людьми. Издание сообщает, с конца 2020 года почты и аккаунты журналистов взламываются, «организуются публикации ложных фактов в отношении их родственников». Один из корреспондентов «ОМ» также обнаружил слежку за собой. В Санкт-Петербурге полиция задержала подростков на мероприятии по косплею в стиле аниме. По данным «ОВД-Инфо», задержаны минимум десять подростков, на них хотят составить административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП). По словам родителей, мероприятие никак не связано с тематикой ЛГБТ. В Якутии главу патриотического кружка арестовали по обвинению в растлении школьниц. На руководителя военно-патриотического кружка «Патриот» пожаловалась бабушка 10-летней ученицы. Женщина рассказала, что он «совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера». Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Иркутской области организатор ночи уличной астрономии рассказал о запрете наблюдать за звездами по требованию ФСБ. По словам Алексея Тупицина, одного из организаторов акции и главы правозащитной организации «Центр гражданского содействия», глава местной администрации отказал ему в проведении «Всемирной ночи тротуарной астрономии», потому что «на мероприятии может быть раздача материалов [«Центра гражданского содействия»]». В разговоре с «Новой газетой» Тупицин уточнил, что никто не собирался раздавать никакие материалы. — Источник: Новая газета