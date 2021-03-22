Мнение: 7 лет непокоренья Крыма



Крым под снегом

Включил сегодня телеканал ОТР (не путать с ОРТ!). И попал как раз на итоговую воскресную передачку, где шел сюжет к бурно отмечаемой “седьмой годовщине присоединения Крыма”. Сделан он был во вполне советском стиле, о невероятных достижениях Крыма под чутким российским руководством – вот, построили две ТЭЦ, проложили трассу “Таврида” аж из 4-х полос, вот, конечно же, крымский мост, а вот “решается проблема воды”: показывают всякие бурильные установки – хотя любой, кто хоть чуть-чуть в теме, знает, что за счет выкачивания воды из-под земли водяная проблема в Крыму не может быть решена в принципе.

И вообще, тон передачи даже на подцензурном ОТР как-то незаметно, почти против воли авторов сюжета и ведущего, менялся по ходу с мажорного на минорный: бодро про ТЭЦ, дежурно про трассу, про воду уже явно с усилием – а в конце уже и вовсе уныло: мол – обещали, что с “открытием дорог и пуска грузовых поездов по мосту в Крым” станут падать цены… ан нет, “пока этого, к сожалению, не произошло”.

И не произойдет. Читаю соцсети – там по Крыму картинка нерадужная совсем: эйфория прошла, с водой дела все хуже, цены московские, зарплаты – отнюдь нет, сбивать цены некому, так как в Крым так и не пришли никакие федеральные сети, все боятся санкций. Нет ни сетей, ни банков, ни даже федеральных сотовых операторов. Про Крым впору спеть новой Пугачевой:



“Ты покинул берег тот чужой,

А к родному так и не пристал”.

Застрял посередине.

И главное – совершенно неясно, а какой, собственно, план. Дальше-то что? Крым так и будет в этом межеумочном положении “ни туда, ни сюда”? Ладно сети – но ведь там даже Сбербанка нет. И это – Россия?! “Это какой-то позор”. Положим, те же США так НИКОГДА и не признавали вхождение в состав СССР трех прибалтийских республик – с точки зрения США это всегда была аннексия. Но сберегательные кассы СССР там ведь тем не менее работали!

А с Крымом – поистине идиотская ситуация. Возвращать его обратно Украине – отстроив и отрихтовав там все, что можно на миллиарды БАКСОВ (не гривен!) – жалко и подло, это понятно. Но и держать его дальше в “серой зоне” – до каких пор? ЧТО должно измениться, чтобы проблема хотя бы начала решаться?

“Русь! Дай ответ! – Не дает ответа”.

Поневоле задумаешься – и пожалеешь о полном отсутствии стратегического мышления у нынешнего руководства РФ. Еще Маккиавелли настоятельно советовал – даже подлости и убийства, если уж делаешь, надо делать ДО КОНЦА. Хуже нет для политика (у Маккиавелли он называется “государь”), чем бить “наполовину”, то есть, по мнению великого флорентийца – не насмерть. Тогда уж, говорил он, лучше вообще не начинать… а сидеть и терпеть.

Путин-то, похоже, по натуре как раз полный сторонник именно второго пути – он бы именно сидел и терпел до последнего, это в его характере; “брать Крым” его очевидно заставили (знать бы кто) – но он брыкался до последнего. Однако – ведь прогнулся-таки! Чего ж не спросил тогда – “а что потом?” (как в знаменитом скабрезном стихотворении Евтушенко – “И спрашивала шепотом – а что потом, а что потом?”)

По элементарной – государственной и дипломатической – логике, нельзя было просто оттяпать Крым и дальше сидеть на попе ровно, ожидая, что “дальше оно как-нибудь само утрясется”. “Само” тут будет только возрождение и рост реваншистских настроений на Украине, больше ничего. По Крыму могло быть только два варианта – как обычно, силовой и либеральный: силовой – “принуждение к миру”, либеральный – выкуп Крыма по какой-то сходной цене. В чистом виде оба варианта скорее всего невозможны, надо было как-то соединять их вместе.

Вместо этого победил какой-то Троцкий – “ни мира, ни войны, армию распустить”. Ни шагов в сторону сближения, ни военного давления – вообще ничего. Меня, помню, еще в 2019 году Путин потряс – когда он наотрез отказался поздравить Зеленского с победой на выборах, хотя еще даже не сидел в бункере (и так ведь и не поздравил вообще!) Да, Зеленский в итоге оказался реваншистом и упоротым наци похлеще Порошенко – но кто его подтолкнул, получается, именно по этому пути? Ответ однозначен – Россия. ЗАЧЕМ?? Неизвестно.

Полное отсутствие какой-либо стратегии с упором на будущее – вот что нам сегодня лучше всего демонстрирует 7-летие Большой Крымской Аферы. И считать кейс “завершенным”, как того вовсю – и довольно истерично – требует наша пропаганда, нет на сегодня никаких оснований. Хотя, как мне кажется – уж лучше объявить хоть какой-то план, чем не иметь вовсе никакого плана. Россия ведь – и это тоже достаточно очевидно любому непредвзятому наблюдателю – пока что теряет даже такой вроде бы “железный” ресурс, как поддержка основного населения Крыма. И тут все вполне объективно, увы – “оказанная услуга ничего не стоит”. Ну да – построили трассу Таврида, две хорошие ТЭЦ, даже протащили туда контрабандой две турбины Сименс с полным фаршем; ну да – есть теперь везде русский язык, не достают идиотской мовой – тоже хорошо, тоже спасибо. Но это ведь всё, когда оно уже ЕСТЬ – перестает восприниматься как благодеяние, оно уже – как воздух, как вода, как НОРМА. Спросите себя – благодарны ли мы Советской власти за то, что у нас есть горячая вода в доме? Ответ – да все уже думать про это забыли!

Так будет и в Крыму. Тем более, что опыт “я от бабушки ушел” у крымчан уже накоплен, одним больше – одним меньше. Населению надо показать ПЕРСПЕКТИВУ, чтобы оно знало, чего еще ждать и на что надеяться. Но это, впрочем, проблема уже вовсе не крымская – она всероссийская. И нерешаемая.