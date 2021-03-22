Мнение: О поспешных покатушках Путина по Шойгу

Нынешний поспешный вояж российского президента Владимира Путина в компании министра обороны Сергея Шойгу на дальнюю таёжную заимку посмотреть поделки был весьма необычным. Во-первых, глава государства, прошедший школу спецслужб, обычно не анонсирует свои поездки. А тут – заявил про выходные в тайге сильно заранее, в четверг, 18 марта.

Во-вторых, как правило Владимир #Путин до сих пор летал в Сибирь в конце лета – середине осени. Но не весной. Ну и в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов то, что нынешнему его уик-энду предшествовало: заочная пикировка с американским президентом Джо Байденом и вызов оного на баттл в прямом эфире. Тем более, что и сам хозяин Кремля увязал эти события.

В известном смысле, мартовская поездка двух суровых мужчин была экспромтом. Что и объясняет многие проколы в её PR-сопровождении. Например фото за столом оставило впечатление, что поляну накрывали поспешно, из купленного в ближайшем сельпо, лишь бы что-то вошло в кадр. Мельнички Kotany с перцем и солью, зубочистки, кое-как порезанные свежие овощи, бекон, колбаса – из кремлёвских обитателей никто подобным и свою прислугу не накормит. Три пустых стопки на двоих при отсутствии намёка на бутылку или графин, а также «чай» из кружек без малейшего признака пара на холодном воздухе довершают картину.

Что же вызвало такую поспешность?

По всей видимости, выпад Джо #Байден­а, согласившегося с тем, что убийца – садовник Путин, в Кремле был воспринят гораздо глубже, чем его увидела как околовластная, так и дальняя от власти публика. Реакция на него была и суетливой, и нервной одновременно. Настолько нервной, что Владимиру Путину срочно потребовался «отдых» именно в сибирских местах.

Куда понимающий народ уже давно ездит не за красотами природы. Этим грешит и бизнес-элита, и чиновничья рать. Поговаривают, что и первое лицо в компании министра обороны летает в «сердце Азии, родник евразийской духовности, колыбель религий» не просто так.

Похоже, и тут кому-то потребовалось экстренно поправить здоровье, пополнить душевные силы и заодно показать ближним и дальним, что есть ещё порох в пороховницах. Молодецкий прыжок с вездехода «Лось» шведского производства выступил органичным контрапунктом к ступеньке Байдена, хотя, справедливости ради, столь же молодецкого подъёма в кабину не получилось: соответствующие кадры из репортажа грубо вырезали.

Но в первую очередь это, конечно, сигнал окружению: рано вам ещё играть в свою игру! Однако, что на это скажут шаманы?

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