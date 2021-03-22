Мнение: Как Латвия променяла свою промышленность на шествие памяти служащих СС…



Хотел начать этот текст словами "Это настолько прекрасно" – привык к саркастической подаче, что только сев за клавиатуру понял, что это будет не правильным. К сожалению, самая

страшная война в истории человечества все больше становится для нас войной 1812 года – было, дескать, когда-то. Несмотря, к слову, на то, что еще живы те, кто помнит ее, кто воевал, кто работал в тылу и так далее. Но, тем интереснее будет этот рассказ, потому что Россия востановилась после 90-х и пока у руля Путин – будет все настойчивее вспоминать то – чего и забывать-то было нельзя. Здесь, опять же, кстати, отдельный привет СССР.

Вот-вот, у нас тут любят хвалить Союз, уже прямо подавая его как рай на Земле – а знает ли уважаемое сообщество нюансы, которые недавно Путин стал рассекречивать и доставать из архивов? Как в Польше любили гитлеровцев, как до сих пор их любят в независимой Прибалтике? Например, проводящееся ЕЖЕГОДНО с 1994 года шествие оставшихся в живых легионеров СС в этом году не состоится, как и в прошлом – лишь из-за коронавируса. И эти люди нас потом демократии учат?

А между тем стали появляться подробности про т.н. "Лесных братьев". Ведь, один из мифов современной Латвии заключается в том, что освобождение Латвийской ССР осенью 1944 года от гитлеровской оккупации вызвало ответную реакцию у латышей, которые чуть ли не массово ушли в леса и начали борьбу за независимость с советской властью. Прекрасно, правда?

Т.е. не совсем. В том плане, что после этой самой оккупации бессовестный Союз еще несчастной Латвии и заводов, дорог, больниц настроил. Оцените, это кусочек из авторской заметки на сайте "Взгляд" Юрия Алексеева:

…к 1991 году в Латвии существовала мощнейшая радиопромышленность (заводы ВЭФ и «Радиотехника»), своя автомобильная промышленность (завод «РАФ» – микроавтобусы), свой железнодорожный завод – RVR, электрички которого до сих пор бороздят просторы 1/6 части суши. А ещё была микроэлектроника, фармацевтика, химическое, металлургическое производство, лёгкая и пищевая промышленность. Мопеды «Рига» были заветной мечтой каждого пацана в СССР.

Куда все это делось, мы с вами отлично знаем. Сейчас, кстати, самое смешное – в Латвии стали говорить о "реиндустриализации" – Мейк Латвия, блин, Грейт Эгейн такой. И это при том, что руководителя "Лесных кошек", которые не имели никакого отношения "к борьбе за независимость" Латвии, а были немецким диверсионным отрядом, созданным Отто Скорцени, искали до 1947 года. Т.е. война вроде бы закончилась, а фашисты живые еще бегали. Кстати, что тоже не секрет: те латвийские "лесные кошки" и "братья", что уцелели и ушли с немцами на Запад, вскоре приобрели новых хозяев. Теперь уже в лице ЦРУ США.

Так что да, вы можете видеть – кто и на что разменял советское наследие. Но, есть и хорошие новости, я также не могу их не процитировать, это еще раз из колонки Юрия Алексеева:

…премьер Латвии через 30 лет после «деиндустриализации» вдруг объявил «реиндустриализацию» страны. То есть – давайте вернём всё взад: заводы-фабрики, сотни тысяч квалифицированных рабочих, инженеров, учёных, преподавателей, врачей. Хотелось бы знать, где премьер Латвии найдёт на это деньги и специалистов. СССР нет уже 30 лет, то есть вкладываться в «реиндустриализацию» независимых гордых латышей желающих нет. И больше никогда не будет.

Зато не рабы. Бл…

Счастья вам.

—