Мнение: Путин, Шойгу и песец

Когда президент отдыхает, он все-равно работает. Вот и сегодня Путин вроде бы отдыхал в сибирской тайге вместе с Шойгу. Фотографии об отдыхе размешены на официальном сайте Кремля. Вот интересная.

Что в кадре, кроме Путина и Шойгу? Где-то в тайге организовали место для отдыха. Соорудили стол, скамейки… Но стол зачем-то накрыли скатертью, а скамейки – мехами. Получилось дорого-богато. Но только не понятно, зачем скамейку накрывать соблями и песцами?

Это какой-то сигнал тем, кто будет внимательно рассматривать и изучать фотографии? Прежде всего на Западе. Речь про специалистов, которые по фотографиям и видеозаписям пишут справки, к примеру, о состоянии здоровья главы государства….

Вот я и думаю, накрыв скамейки мехами, наши специалисты по таким сигналам просто подали изучальщикам фотографий сигнал: все у нас хорошо, стабильно, армия с президентом…

А песец на скамейке – это всего лишь песец… Так или не так?

Фотографии отсюда

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