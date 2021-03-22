 

Деньги в резиночке – Личное мнение

22.03.2021, 3:34, Разное
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По делу о взяточничестве задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.  

Вот он, свесив мягкое пузо над не менее мягким и, подозреваю, дорогим ремнём, что-то воодушевлённо показывает нечёсаной Машке Кожевниковой.


Фото: The Penza Post

Лихой дедок, ничего не скажешь! 


Зачем Машка попёрлась в январе в Пензу, я не в курсе. Да и не суть.

Суть — в том, что очередной губернатор РФ задержан по делу о взяточничестве.


Задержание Белозерцева. Фото: РИА

Это очень хорошо и даже очень смешно, если обратить внимание, на что Белозерцев тратит деньги.

Вот вам видео, сделанное во время обыска в доме губернатора.  

https://t.me/lenamiro/8441

Я ржу в голос, когда вижу такое. Хуже Моргенштерна, честное слово! 

Ты чо — бабка базарная что или, может, цыганский барон? Ну, зачем тебе золотые чарки? Водка из них вкуснее, что ли?

А часами этими ты кого собрался поражать? В Пензе! Ну, вывалишь ты на совещании запястье с будильником на стол. Дальше-то что? Что тебе это даст, часоман ты пензенского разлива?

Или, может, ты Машку Кожевникову и иже с нею собрался хронометром поражать? Так Аллочка из «Универа» и так поражена просто потому, что ты — губернатор. Ишь, как глядит! Улыбается, глазками на тебя внимательно смотрит, каждое слово ловит. Чего тебе ещё надо?


Фото: The Penza Post  

Вот на что тебе деньги в резиночке? Ты что спекулянт какой-то? Барыга из девяностых? Ну, куда ты попрёшь эти деньги в резиночке? В самолёт? Ты — ку-ку или му-му? Нет, мне, правда, интересно.

Я тут подумала: что заставило бы меня сделать инвестицию в золотые чарки. Ну, ок: обзавелась бы я этими чарками. Дальше что? Какой баран у меня эти чарки потом купит? Это же полный, абсолютный, тупой неликвид! 

Ты бы акцию Apple какую купил, что ли. В стартап перспективный вложился. Но нет! Он в чарки вложился! Иван Грозный Пензенский!


Фото: Соцсети

Ну, корону себе тогда уж купи. Шапку Мономаха, как следущий этап достатка. С рубином! Будет тебе ярлык на княжение в пензенской области. Чарки купил, теперь надо шапку.

Татаро-монгольский каган какой-то. Ржака, конечно.

Источник: Лена Миро



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