Мнение: Письмо: “Ночью так не казалось”

Этот парень третье письмо пишет про свои фееричные истории любви.

Каждый раз он слон в посудной лавке.

Давайте посмотрим, как он сшибает чашки и тарелки.

well_sorry

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

После разбора моего предыдущего письма (https://evo-lutio.livejournal.com/1345974.html) я честно отрефлексировал: все мои подстройки снизу, мельтешение, выпрыгивание из штанов, десять шагов к девушке на один её шаг – это страх отказа. Семилетняя дочь совсем не плюс для девушек на весах в мою сторону, вот я и пускаю пыль в глаза, и лезу из кожи вон, чтобы нивелировать данное обстоятельство.

(Рефлексия честная, но вывод неверный. Для того, чтобы женщина согласилась на мужчину с ребенком или другие бытовые сложности, его СЗ должна быть достаточно большой. А мельтешение и подстройки делают СЗ меньше, поэтому девушки его начинают капризничать и нос воротить. Автор же словно думает, что подстройки снизу могут компенсировать недостаток ОЗ или СЗ)

Кроме работы над багами, я решил себя контроллировать – немного притормаживать, чтобы рефлексировать отношение к себе после моих шагов. Но вышло из этого вот что.

23 февраля я поехал с друзьями-сноубордистами на Розу Хутор. После первого дня катания они устроили небольшую вечеринку. Я держался немного в стороне и наблюдал, как они общаются и флиртуют с девушками, радовался за них и поражался тому насколько они спонтанные, лёгкие, беззаботные и клёвые. Немного даже завидовал: я так не могу – разучился или вообще никогда не умел.

Когда все расходились, ко мне подошла З. В начале вечеринки все знакомились друг с другом, и она рассказала, что работает поваром в ресторане, впоследствии хочет стать шеф-поваром. Это один из самых лучших ресторанов нашего города. Сюда она приехала вместе со своей подружкой – девушкой моего друга. Роста З. небольшого, кудрявые чёрные волосы, огромные голубые глаза. И так вышло, что потом З. как будто выпала из моего поля зрения – всех видел, а её вроде нет.

– Ты так интересно пожирал всех глазами – и парней, и девчонок…

– А ты получается пожирала глазами меня?

Она ухмыльнулась и ушла, потом обернулась, улыбнулась и пошла дальше. Ответил я на автомате, но не мог понять чего чувствую больше – ощущения, что меня застукали за чем-то непотребным, или заинтригованности?

(Здесь понятно, что своим ответом ей он сшиб в лавке небольшую полочку и посуда посыпалась вниз? Опишите, почему)

На следующий день я случайно пересёкся с З. на южном склоне, оказалось, нам по пути – она тоже собиралась на трассу Явор:Явор-2. З. согласилась уйти в конце на красную трассу Адонис, и выяснилось, что она офигенно катается. Мы карвили внахлёст друг другу большими дугами, постоянно делали олли, слайты, перевороты на 180 градусов и другие трюки. Мы как будто не карвили, а танцевали. Мне это напомнило как мы когда-то так же с женой катались. В какой-то момент я закричал от радости, а когда подъезжали к мосту, она сделала «укладку»:

– Вау! Ну ты крутая!

(Он употребляет столько специальных слов, как это делают только новички. Если он не новичок, тем более глупо быть в таком восторге от своих умений. Из-за того, что он считает свои успехи выдающимися, он расхваливает девушку в полной уверенности, что кидает ей огромные шары. Объясните ему, почему нет)

З. притормозила возле подъёмника «Вероника», а я резко ушёл дальше по трассе на подъёмник «Эдельвейс» – хотелось побыть ещё немного в этом ощущении одному. Честно говоря, испугался, что на подъёмнике снова начну общаться как идиот и наружу вылезут все мои баги. Подумал – может, у неё хотя бы просто останется хорошее воспоминание о катании – если оно вообще было; если нет – тем более не о чем жалеть.

(То эмоционально восторгается на пустом месте, то проезжает мимо, желая вдруг побыть один. Его поведение неадекватно, и хотя все это мелочи, из мелочей складывается все)

До конца поездки тет-а-тет не общались – если сидели в кафе в одной компании, к ней не обращался и не заговаривал, но наблюдал, конечно, присматривался. Единственное, высказал при всех восхищение её карвингом и «укладкой», но это не общение. Меня к ней ужасно тянуло, но после неудачных историй было страшно делать шаги – вдруг, они бы тоже были нелепы.

(У этого парня и в прошлой истории было вот это. Он все время пропускает нормальные шаги, но хочет сделать какой-то неожиданный большой шаг, обязательно с прыжком и переворотом. Получается два раза мимо границ. Сначала не сделал шаг – это мимо границ, потом сделал дурацкий шаг – и это опять мимо границ. Сопоставьте это с прошлой историей. Вот что таким как автор надо запомнить. Есть правила вежливости. И если вы уже знакомы, знакомство вежливо поддерживать: здороваться, перекидываться парой фраз, предлагать кофе. Особенно если вы – мужчина, и девушка сама с вами познакомилась. Если вы пропускаете нормальные, светские шаги, вы даете понять, что девушка вам неприятна или что вы мужчина странный, чудной на всю голову)

В начале марта в один прекрасный солнечный день я катался на коньках по катку у набережной и внезапно осознал, что проезжаю мимо ресторана, где работает З. Притормозил, постоял, переобулся – дай, думаю, зайду. Когда подошла официантка, спросил – нет ли сегодня случайно на смене З.? Если есть, можно ли как-то попросить её выйти в зал? Официантка вернулась и сказала – через 15 минут у З. будет перерыв, она выйдет подышать воздухом на задний двор, я могу подождать её там. И вот она, наконец, вышла:

– Что это вдруг?

– Да вот… На коньках катался…

– Не скучно одному?

– Я и один могу сам с собой кайфовать. А тебе нравится быть на салатах? Или у вас есть что-то, что тебе больше нравится?

– Я на пицце люблю быть, но салаты тоже ничего.

– А какой салат тебе больше всего нравится готовить?

– Не знаю… Наверное, пикантную горгонзолу с грушей.

– И часто её заказывают?

– Не особо.

– Получается, сегодня на смене ты даже не особо покайфовала?

– Ну, смена ещё не закончилась…

(Он пропускал светские шаги, но вдруг нагрянул в ее ресторан и потребовал ее позвать. Это невежливо с его стороны и глупо. Его Выскочка никак не дает ему покоя. Он пишет, что не умеет держаться в границах, но он и не хочет. Ему хочется быть громким и большим. Поэтому он и слон)

Тут во мне как всегда зажглась «гениальная» идея – я вернулся в ресторан и заказал этот салат. Салат оказался божественным. Когда подошла официантка, я спросил:

– А можно позвать З.? Хочу высказать претензию по поводу салата.

И вот ко мне вышла З. Вся такая в поварской форме – строгая и немного злая. Я улыбался как идиот:

– Ну! Что не так?

– Погода офигенная! Солнце шикарное! Салат охренительный! Ты – улётная! День удался!

(Опять сбил шкаф с посудой. Потребовал оторвать ее от работы, создал прецедент с жалобой и с репутационным риском, и все это чтобы погрохотать своим Сокровищем. Видите, насколько ему не хватает такта и уважения к интересам девушки?)

З. ухмыльнулась, но по-доброму: было видно – её это насмешило. Я оставил на столе деньги и ушёл. Мне было кайфово, что всё как-то совпало – могла же быть и не её смена. Я понял, что снова себя накручиваю и возгораюсь, поэтому, чтобы не получилось как всегда, надо было валить: ведь по сути-то ничего и не произошло – приятно было её увидеть, а ей меня может и нет.

(И возгорается от восхищения собой. Ему кажется, что он закинул рыбацкий крючок, насмешил и хотя он сомневается в отношении к нему девушки, он надеется, что зацепил ее)

На масленицу друг позвал меня с дочкой на дачу вместе с другими друзьями-сноубордистами. Узнав, что приглашена и подруга З., попросил у друга разрешения позвать и З. тоже. Он поржал, сказал – позовёт.

Я горел и изнывал – согласится она или нет? Еле сдерживался, чтобы не выяснять. Казалось, если буду делать ещё шаги, повторю прошлые ошибки. За день до друг написал адрес З. – попросила за ней заехать.

Ужасно обрадовался и заехал за ней вместе с дочерью. З. вышла из подъезда вся такая красивая-красивая и лёгкая – я же видел её только в сноубордистских спортивных костюмах и в поварской форме:

– До сих пор твоя пикантная горгонзола с грушей снится…

– Через моё честолюбие подбираешься, да?

– Это ты ещё не знаешь, как я разрекламировал её всем, кто будет.

– Что-то шквала заказов я не наблюдала.

– Так я запретил! А то бы ты замоталась на кухне, и у тебя бы не было сил поехать.

– Харэ заливать!

(Девушка изначально сама к нему подошла знакомиться, а теперь он оказался в ее глазах в роли того, кто лезет из кожи, “подбирается” и “заливает”, утирая слюни с подбородка. Как ему это удалось, кроме того, что он сшиб две полочки и шкафчик? Что он сделал не так с этим приглашением?)

З. всю дорогу болтала с моей дочкой про готовку, рецепты и пассировку. Когда доставал из багажника мясо, подошёл к З. сзади, как бы вскользь прикоснулся:

– Через ребёнка подбираешься, да?

З. толкнула меня локтём, но с улыбкой.

Пока я с друзьями занимался шашлыками, дети играли, а З. с другими девушками резала закуски и делала блины. Я пытался за всеми наблюдать, как тогда на Розе Хутор, но не выходило – смотрел только на З., потом приходил в себя, находил взглядом дочь и снова переводил его на З. Так она, конечно, профессионально всё строгала – высокоскоростно, а блины, как циркач, на сковороде подбрасывала.

Когда детей уложили спать, отвёз З. домой – у неё с утра была смена. В машине у подъезда я её поцеловал:

– А я уж думала всё – разлучила нас «Вероника».

Я засмеялся.

– Долго фразу сочиняла?

(Здесь я хоть и не поняла, о чем они, но очевидно, что он опять сшиб что-то)

Когда подошла к подъезду, посигналил. Она обернулась, я выбежал из машины, ещё раз её поцеловал и убежал обратно. Как пацан, блин. Самое дебильное – не узнал её телефон. Вообще, когда стал отслеживать баги, постоянно ловлю себя на том, что не знаю что и как сказать: кажется, что не скажи, всё будет с багом и через одно место. Как-то невпопад в итоге: что-то загорается в голове, скажешь, потом жалеешь – фигню сморозил, опять в своём репертуаре; иногда скажешь вроде бы взвешенно, а выглядит тухло – лучше бы молчал.

(Потому что Сокровище. Выбегал, целовал, убегал, вместо того, чтобы попросить телефон. Понятно почему забыл?)

Короче, остался я без её телефона, поэтому в следующий раз караулил у подъезда – позвал в кино, пошли, взяла меня там за руку, я её обнял, на прощание зажимал и приставал в машине – она отстранилась, мол, вдруг соседи увидят. Так себе отмазка, конечно – посмеялся, но отвалил: понял – моя СЗ для неё мала, раз не горит.

(А здесь внезапно вдруг обижается на то, что она не дает ему прямо в машине. И на то, что она не горит. Хотя с чего ей гореть до такой степени, совсем не ясно. Здесь что у него?)

Раньше бы продолжил добиваться, а сейчас испугался – опять сольюсь, надо именно свою СЗ для неё поднять, а как – фиг знает. Ушёл думу думать, но отвлёкся на работу – завал, надо было презентацию готовить. За день до пишет З.:

– Приходи, я на пицце 🙂

– Не могу – пост держу, гречечка моё всё 🙁

– Что делаешь?

– Презентацию, но теперь не смогу её закончить 🙁

– Почему?

– Буду думать о тебе и о твоей пицце.

– Что за презентация?

– Скучная.

– Могу сделать пиццу без яиц.

– Еду! 🙂

(Даже в таком коротком диалоге сначала накосячил, отказался в ответ на приглашение. Почему он не может реагировать адекватно, как думаете? Казалось бы такая простая вещь: делает девушка шаг к тебе, сделай двойной в ответ. Но нет)

Приехал, слопал, еле дождался закрытия, весь извёлся – отвлекался на презентацию, ноут с собой взял. Везу З. в машине:

– Куда это мы едем?

– Домой.

– Через весь город?

– Стоп. Мы разве не ко мне едем?

– Нет.

Резко развернулся, везу З. домой к З.

– А дочь где?

– У бабушки на каникулах.

(То дежурит у подъезда ее как школьник, то вдруг по-хозяйски молча везет ее к себе домой. Видите, насколько для него чужие границы – туман? Надо тактично предложить девушке поехать к вам в гости, описав, что у вас там интересного. Аквариумные экзотические рыбы, красивый вид на город с 16-го этажа или холодное белое вино. Молча даже постоянную любовницу везти нельзя, надо вежливо пригласить. Даже везя домой собственную жену в ваш общий дом и то неплохо бы спросить, не хочет ли она по пути заехать в магазин или в кафе, ну мало ли)

Дальше что-то болтали, но всё в тумане – перед глазами С. и А. (это Богиня и Нимфа) – как я сливался и был лохом. Короче, в злости и неадеквате: СЗ моя низкая, а как поднять – по-прежнему фиг знает. Единственный плюс – хоть вижу это, а не в иллюзиях пребываю. В итоге, ловлю яму и пробиваю колесо, меняю на докатку, довожу З. до дома – весь в холодном бешенстве, но молчу.

– Пошли руки помоешь.

Захожу, мою руки, предлагает чай. Сил нет, поэтому чай пью молча, успокаиваюсь. Допил, сижу.

– Что молчишь?

А мне так понравилось молчать 🙂 Встаю, беру её за руку и веду в комнату. Утром, пока спала, выбежал, купил её любимых конфет «Маска», угостил вместе с кофе, уехал. Не уехал – полетел! 🙂

И тут СМС:

– Прости, ты – классный, но у нас ничего не получится. Желаю тебе найти свою любовь.

У меня ступор и бешенство – сижу и ору в автомобиле, настроение испорчено. ОК, видимо, я плохо трахаюсь, хотя ночью мне так не казалось. Посланный ушёл в работу, хоть и выходной, а вечером снова СМС:

– Может погуляем?

У меня снова ступор:

– Эээ… Вообще-то ты меня утром послала.

– Я просто испугалась.

(Такое ощущение, что финал он придумал. Как он мог выбежать купить конфет Маска из чужой квартиры? И как хозяйка умудрилась не проснуться? Как он ее напоил кофе у нее дома? И полетел на работу на докатке, а потом орал в машине. Странная история. Но сам факт, что девушка такого мужчину может на утро послать, правдив. Возможно так и было. Причем вечером она могла предложить погулять, потому что если вы – слон в посудной лавке, вашего партнера тоже будет качать. Понятно, почему?)

Нормально вообще? Окончательно понял, что ничего не понимаю в жизни и женщинах, и ничего не ответил.

Единственный плюс – благодаря тому, что как-то пытаюсь себя контроллировать и сдерживать, мне хотя бы не так стрёмно – я не успеваю настолько сильно раззадориться и привыкнуть. Всё равно буду дальше искать, но меня серьёзно это испугало – уже ведь вторая девушка такое мне заявляет, и вторая потом пишет про то, что «нет, давай всё же продолжим». Причём первая думала чуть ли не месяц, а вторая в тот же день. Не знаю, можно ли это назвать тенденцией, но реально что-то не так во мне значит. Я уж не знаю, какой тут баг у меня ещё, вроде старался как-то держать себя по всем фронтам.

Эволюция, подскажите, пожалуйста, что неправильно я сделал на этот раз? Или дело в том, что у меня дочь, и надо привыкать, что многих это будет пугать?