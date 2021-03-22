Мнение: Офис Зеленского

7 лет непрекращающейся зрады.

В этой истории на деле не так важно, кто именно больше виноват в натравливании нациков на Зеленского – Порошенко или Аваков.

В любом случае, это ЕЖГ. Тут важнее другое – кинув своих избирателей на Юго-Востоке, Зеленский пытался опереться на неонацистов, пытаясь изображать из себя большего русофоба, нежели Порошенко. Но даже тупые нацики понимают, что Зеленский это подделка и фикция. Это собственно и обуславливает его крутое пике по траектории Ющенко.

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