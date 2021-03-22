 

Опубликованы характеристики новой беспроводной зарядки OnePlus

22.03.2021, 2:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети появилась информация о беспроводном зарядном устройстве OnePlus, которую опубликовали на сайте Wireless Power Consortium. Конструкция уже зарегистрировано регулятором и готово к выпуску. Правда, регулятор обозначил его кодом C302A.

Мощность зарядки составляет 50 Вт. Само устройство выглядит как наклонная подставка для смартфонов. Как утверждает разработчик, здесь не имеет значения, ставить ли смартфон в книжном или альбомном варианте.

Также производитель декларирует, что смартфон OnePlus 9 Pro получит полный заряд батареи всего лишь за 43 минуты. Кстати, данный гаджет также можно заряжать устройством мощностью 65 Вт, которая полностью заполнит аккумулятор за 29 минут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Шмыгаль назвал автотрассу, которую первой в Украине намерены построить в рамках концессии

15.12 / В Киеве на акции протеста предпринимателей пострадали около 40 полицейских

12.12 / Число умерших от COVID-19 в Украине приблизилось к 15 тысяч

29.07 / Назван срок сохранения антител у переболевших COVID-19 в легкой форме

13.11 / Полицейские в Ереване начали задерживать митингующих

20.03 / Ошибка президента – журналист FAZ назвал оскорбление в адрес Путина «глупостью»

05.09 / Глава ДНР приказал уничтожить сооружения украинских силовиков у линии разграничения

21.01 / Российские школьники снимают со стен фотографии Путина и вешают портреты Навального. Видео выкладывают в TikTok

02.10 / В Москве заявили, что Россия автоматически присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза

08.03 / Боливия оценила роль РФ на фоне роста влияния США в Латинской Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска