Опубликованы характеристики новой беспроводной зарядки OnePlus

В сети появилась информация о беспроводном зарядном устройстве OnePlus, которую опубликовали на сайте Wireless Power Consortium. Конструкция уже зарегистрировано регулятором и готово к выпуску. Правда, регулятор обозначил его кодом C302A.

Мощность зарядки составляет 50 Вт. Само устройство выглядит как наклонная подставка для смартфонов. Как утверждает разработчик, здесь не имеет значения, ставить ли смартфон в книжном или альбомном варианте.

Также производитель декларирует, что смартфон OnePlus 9 Pro получит полный заряд батареи всего лишь за 43 минуты. Кстати, данный гаджет также можно заряжать устройством мощностью 65 Вт, которая полностью заполнит аккумулятор за 29 минут.