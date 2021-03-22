Мнение: Отец трансгендера в Канаде

Пост про канадского гражданина Хугланда, который в одиночку бился с Системой за свою дочь, переделанную в бесплодного трансгендера, набралось почти 700 комментариев – так что продолжаем следить за развитием событий, раз уж имеется интерес. Впрочем, финал немного предсказуем: отец уже в тюрьме, канадский суд посадил его.

«Роберт Хугланд – отец 14-летней биологической женщины, которая идентифицирует себя как трансгендер, осужден за неуважение к суду и заключен в тюрьму во вторник после того, как неоднократно называл своего ребенка – «дочерью», несмотря на то, что суд запретил ему это делать».

Умилительная деталь: суд обвинил Хугланда… в семейном насилии (!). Называть дочь ее женским именем – это и есть ОНО. Конечно, закон “О семейном насилии” надо принять и в России как можно скорее – иначе как же бороться с произволом таких вот семейных насильников, как Хугланд? В тюрьму их – и вся недолга.

Хугланду грозит 5 лет тюрьмы.