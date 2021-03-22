Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 марта

22.03.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейские в Ярославской области пресекают факты незаконной добычи биологических водных ресурсов

В Рыбинском районе на акватории водохранилища в районе д. Милишино сотрудниками полиции выявлены жители Рыбинского района 1969 и 1976 г.р., которые в ночное время, используя незаконное орудие лова – путем багрения с применением колющего орудия «лапа», выловили 31 и 30 экземпляров налима. Общий ущерб составил 61 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Расследование продолжается.

УМВД России по Ярославской области предупреждает: за незаконную добычу рыбы предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. В Уголовном кодексе РФ ч. 1 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» предусматривает для граждан максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ ч. 2 ст. 8.37 «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» предусматривает административную ответственность для граждан в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Житель Рыбинска находясь в гостях воспользовался чужим сотовым телефоном и снял с банковской карты деньги

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть обратился 46-летний житель г. Ярославля и сообщил о том, что у него при неизвестных обстоятельствах с банковской карты были сняты денежные средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1980 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что у него в гостях находился знакомый, который после совместного распития спиртных напитков уснул, он же используя мобильное приложение на чужом телефоне, перевел денежные средства, в сумме 25 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Находясь в гостях мужчина похитил сотовый телефон

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 27-летний горожанин и сообщил о том, что у него при неизвестных обстоятельствах пропал сотовый телефон, стоимостью около 9 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1985 г.р. Дав признательные показания, мужчина рассказал, что вместе со своими знакомыми находился в одной из квартир в микрорайоне Переборы. После совместного распития спиртных напитков похитил сотовый телефон, который выронил в подъезде один из гостей, уходя домой. Телефон впоследствии продал, денежные средства потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыта кража денег с банковской карты

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозревается в совершении преступления житель г. Рыбинска 1996 г.р. Дав признательные показания, мужчина рассказал сотрудникам полиции, он нашел банковскую карту и решил ею воспользоваться. В ночное время он расплатился данной банковской картой на АЗС за бензин, а потом в торговом павильоне приобрел еще несколько пачек сигарет, причинив ущерб владелице карты на сумму около 1700 рублей. Женщина обнаружила пропажу карты только тогда, когда стали приходить на телефон СМС сообщения о сделанных покупках. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска подозревается в совершении кражи металлического контейнера

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные лица, с территории гаражного массива на ул. Софийской похитили, принадлежащий ей

металлический контейнер, в котором хранились скутер, бытовая техника, сварочные аппараты и другие ценные вещи. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму более 90 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен- ранее судимый житель г. Рыбинска 1992 г.р.который дав признательные показания пояснил, что все похищенные вещи он сдал в пункт по приему лома цветного металла, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовные дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г.Рыбинска 1984 г.р. , который в районе Окружной дороги управлял автомашиной «Шевроле Ланос» в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и лишен права управления транспортными средствами.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.