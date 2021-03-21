 

В Германии слова Байдена в адрес Путина назвали глупостью

21.03.2021, 0:38, Новости дня
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Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав их глупостью.

«Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае РФ ведет себя еще сдержанно», – написал редактор отдела политики издания Райнхард Везер, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они «затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания».

В публикации американским и европейским политикам посоветовали выстраивать риторику с Россией таким образом, чтобы, отстаивая собственные ценности и интересы, не забывать про открытость, необходимую в переговорах.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.

Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.



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