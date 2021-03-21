 

Российский боксер Бетербиев защитил два чемпионских титула

21.03.2021, 0:38, Новости дня
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В Москве житель России Артур Бетербиев победил немецкого боксера, уроженца Омской области Адама Дайнеса техническим нокаутом.

Бетербиев выиграл в 10-м раунде 12-раундового поединка. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, передает ТАСС.

Россиянину 36 лет, он одержал 16 побед (16 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Титул IBF он защитил в четвертый раз, WBC – в первый. 30-летний Дайнес одержал 19 побед (10 нокаутом), дважды проигрывал, один его бой завершился ничьей. Отметим, что Дайнес родился в Омской области, позднее переехал в Германию и проживает в Магдебурге. Дайнес впервые бился за титул чемпиона мира.

Напомним, также состоялся бой россиянина Александра Беспутина и украинца Виктора Плотникова. Беспутин выиграл свой первый бой после лишения титула чемпиона мира, когда в декабре 2019 года его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат.



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