В МВД считают, что к провокациям возле Офиса президента Украины причастен Порошенко

За провокациями возле здания Офиса президента Украины (ОПУ) 20 марта стоит пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в эфире “Радіо Свобода” заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя акцию протеста в поддержку находящегося под стражей активиста Сергея Стерненко.

В ходе акции были, в частности, разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены и испорчена табличка: “Президент Украины”.

Журналистка “Радіо Свобода” спросила у Геращенко, кто, по его мнению, стоит за происходившим.

“Я знаю, что заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение. Петру Порошенко нужно делать все, чтобы было… Чем хуже – тем лучше для него”, – заявил замглавы МВД.

В Киеве 20 марта под зданием ОПУ прошла акция в поддержку Стерненко. В Telegram активиста сообщалось, что на акции задержали одного человека.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. “Это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия. Заказчики сегодняшней провокации мечтали, что в ответ на побитые стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще большее кровопролитие”, – объяснил замминистра.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

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