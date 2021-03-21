 

Мнение: Кадыров, Пригожин, «Новая газета» и сильная Россия…

21.03.2021, 0:12, Разное
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Пригожин написал Кадырову.

Кадыров ответил Пригожину.

Интересные послания. Узнал, что Пригожин – очень скромный парень. Назвал себя «истинным патриотом России».

А мог бы написать, что он – матерый патриот. Или даже патриотище!

С удивлением, узнал, что враги Кдырова – негодяи, «мечтающие о слабой России».

«Мечтающие о слабой России» – это не про нас. Потому что и я, и мои коллеги – мечтаем о сильной России. О сильной России, в которой н убивают и не травят политиков. В которой не происходят внесудебные убийства. В которой по городу не раскатывают велосипедисты с отравой…

Возможно, что у Рамзана Ахматовича – свое представление о «сильной России»….

К слову, внешнеполитическая служба Европейского союза обнародовала заявление, в котором призвала правительство России предпринять меры по расследованию внесудебных казней в Чечне, доказательства которых изложены в публикациях автора «Новой газеты» Елены Милашиной.

В ЕС также ожидают, что власти РФ остановят «клеветническую кампанию» против «Новой газеты». Дословно: «Газета подверглась неприемлемым словесным нападкам, стала объектом клеветнической кампании и запугивания со стороны чеченских властей. Европейский союз ожидает, что российские власти положат конец этим атакам и расследуют факты, изложенные в статье [Елены Милашиной]».

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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